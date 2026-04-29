В Иране пригрозили «беспрецедентным ответом» на блокаду США

По словам источника, «продолжающиеся морское пиратство и бандитизм» США в ближайшее время повлекут за собой «практические и беспрецедентные военные меры». Вооруженные силы Ирана, действующие под руководством штаба «Хатам аль-Анбия», считают, что терпению Тегерана есть предел и что необходим жесткий ответ, если Вашингтон продолжит незаконную морскую блокаду Ормузского пролива, сообщает телеканал.
По словам источника Press TV, Иран проявил сдержанность, чтобы появилась возможность завершить войну дипломатическим путем. «Однако если американское упрямство и заблуждения не прекратятся и условия Ирана не будут приняты, то, как предупредил чиновник, противник вскоре столкнется с совершенно иной реакцией на продолжающуюся морскую блокаду, которая сродни морскому бандитизму», — пишет Press TV.
Источник иранского телеканала также вспомнил о последствиях закрытия Ормузского пролива и сохранения морской блокады. Признавая, что подобные действия затронут все страны, включая Иран, собеседник отметил, что благодаря многолетнему опыту обхода санкций, тысячам километров сухопутных границ и уже существующим мерам по противодействию морской блокаде Иран гораздо более устойчив к экономическому давлению, чем США.
The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своим помощникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Президент США счел, что другие варианты в виде возобновления бомбардировок или выхода из конфликта несут больший риск, чем сохранение текущей блокады.
Axios, в свою очередь, сообщало, что Трамп колеблется между возобновлением боевых действий и продолжением санкционного давления. При этом несколько американских чиновников сообщили изданию о своей обеспокоенности риском втягивания США в длительный замороженный конфликт, в котором не будет ни войны, ни мирного соглашения. Издание приводит мнение близкого к президенту США Дональду Трампу источника, считающего, что «замороженный конфликт — худший вариант для Трампа с политической и экономической точек зрения».
При этом Трамп 28 апреля сообщил, что иранское правительство признало собственный коллапс и попросило его открыть Ормузский пролив. Associated Press, The Wall Street Journal и PBS со ссылкой на источники среди должностных лиц писали, что Иран предложил завершить войну с США и прекратить нападения на суда в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады с иранских портов и отсрочки переговоров по ядерному вопросу. При этом, согласно Axios, именно вопрос иранской ядерной программы является для Трампа центральным.