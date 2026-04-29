МИД России высказался о ядерных учениях Франции и Польши против Беларуси и РФ

МИД России отреагировал на планы ядерных учений Франции и Польши против Беларуси и РФ.

Источник: Комсомольская правда

МИД России высказался о ядерных учениях Франции и Польши против Беларуси и Российской Федерации. Подробности во время брифинга озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает БелТА.

По словам Марии Захаровой, планы Франции и Польши о проведении крупномасштабных учений, в ходе которых намерены отработать удары ядерным оружием по территории России и Беларуси, являются откровенной провокацией.

Она уточнила, что откровенно провокационная деятельность стран Евросоюза и НАТО отслеживается российской стороной самым внимательным образом. К данной работе также номинально подключаются неядерные страны из западного лагеря.

Официальный представитель МИД России подчеркивает: в контексте начавшейся 27 апреля 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, подобные шаги наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения, а также мешают достижению его цели.

Россия будет прилагать все усилия, чтобы данные провокационные планы и действия получили должную оценку в ходе обзорной конференции.

Тем временем Литва построит новый военный полигон в десяти километрах границы с Беларусью.

Кроме того, Польша начала строить дополнительное заграждение на границе с Беларусью.

Кстати, МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
