МИД России высказался о ядерных учениях Франции и Польши против Беларуси и РФ

МИД России высказался о ядерных учениях Франции и Польши против Беларуси и Российской Федерации. Подробности во время брифинга озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает БелТА.
По словам Марии Захаровой, планы Франции и Польши о проведении крупномасштабных учений, в ходе которых намерены отработать удары ядерным оружием по территории России и Беларуси, являются откровенной провокацией.
Официальный представитель МИД России подчеркивает: в контексте начавшейся 27 апреля 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, подобные шаги наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения, а также мешают достижению его цели.
Россия будет прилагать все усилия, чтобы данные провокационные планы и действия получили должную оценку в ходе обзорной конференции.
Тем временем Литва построит новый военный полигон в десяти километрах границы с Беларусью.
Кроме того, Польша начала строить дополнительное заграждение на границе с Беларусью.
Кстати, МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью.