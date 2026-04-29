В России стартовала подготовка специалистов по социальной архитектуре в медиа

Модуль реализуется в рамках федеральной программы «Академия стратегических коммуникаций» совместно с Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Слушателями стали представители медиа, PR, управления, образования, молодёжной политики, бизнеса и социальных проектов — как опытные руководители, так и молодые специалисты.
На открытии выступили замначальника Управления Президента РФ по мониторингу и анализу социальных процессов Алексей Семенов, директор образовательных программ Академии Виктория Карпова и эксперт ЭИСИ Никита Сетов. Семёнов отметил, что формирование компетенций в этой сфере становится ключевым условием для развития социальной архитектуры, а новый модуль — важный шаг в продолжении системной работы, начатой Институтом социальной архитектуры платформы «Россия — страна возможностей».
В рамках первого дня лекции прочитали профессор МГУ Антонина Селезнева (о ценностных основах социальной архитектуры), эксперт Института социального маркетинга Мария Худякова (о подходах к формированию проектов под общественные запросы), политолог Анна Федорова (о визуальном коде как инструменте формирования смыслов), а также Сергей Гуров из Института социальной архитектуры (о медиасопровождении проектов). Отдельный блок был посвящён применению искусственного интеллекта — лекцию прочитал эксперт Антон Стеньков.
Гендиректор ЭИСИ Анна Федулкина подчеркнула, что Академия стратегических коммуникаций становится платформой для подготовки специалистов нового типа, способных проектировать социальные изменения. Руководитель центра «ШУМ» Татьяна Мандрыкина добавила, что сегодня особенно востребованы «архитекторы смыслов», которые умеют выстраивать диалог с обществом.
Обучение в Академии продлится до декабря 2026 года. Участников ждут ещё восемь модулей и Национальный медиафорум в НЦ «Россия», где лучшие выпускники представят свои проекты.
Ранее эксперт Иван Ремизов объяснил, почему учителя в школах не исчезнут.
