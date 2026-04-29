Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани поручил усилить контроль за уровнем воды в реках

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов усилить визуальный контроль за реками и подготовить пункты эвакуации из-за прогноза залповых ливней с 1 по 4 мая. На совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в регионе обсудили меры по предотвращению подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

Согласно оперативной информации Гидрометцентра, с 1 по 4 мая в отдельных районах Краснодарского края ожидаются залповые ливни. Возможен подъем уровня рек до опасных отметок и выше.

«На реках установлены датчики, но необходимо обеспечить дополнительный визуальный контроль, закрепить ответственных сотрудников, человеческий фактор — на первом месте. Обращаю внимание глав муниципалитетов, проверьте систему оповещения. Уже сейчас нужно определить пункты эвакуации на случай, если уровень воды превысит норму», — заявил Вениамин Кондратьев.

По его словам, все силы и средства должны быть приведены в повышенную готовность. Следует предусмотреть запасы питьевой воды, предметов первой необходимости.

Первый вице-губернатор Игорь Галась доложил, что алгоритм действий для муниципалитетов, краевых и федеральных служб проработан. Он отметил, что будет организовано прямое наблюдение за реками. Туристические группы региона уже оповещены — походы ограничены, особенно в зонах риска. Все инструкции доведены до глав тех районов, которые попадают в зону риска.

По данным администрации региона, на Кубани действует автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга рек. На 157 водных объектах, подверженных паводкам, установлено 311 автоматических гидрологических комплексов. Система позволяет получать прогноз о чрезвычайной ситуации за 3−12 часов до ее возникновения.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше