Губернатор Кубани поручил усилить контроль за уровнем воды в реках

Первый вице-губернатор Игорь Галась доложил, что алгоритм действий для муниципалитетов, краевых и федеральных служб проработан. Он отметил, что будет организовано прямое наблюдение за реками. Туристические группы региона уже оповещены — походы ограничены, особенно в зонах риска. Все инструкции доведены до глав тех районов, которые попадают в зону риска.