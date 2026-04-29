Виталий Хоценко рассказал о программе мероприятий на 9 Мая

Сегодня, 29 апреля 2026 года, губернатор Виталий Хоценко провёл координационное совещание, посвящённое подготовке мероприятий к 81-й годовщине Победы.
В обсуждении повестки участвовали депутат Государственной Думы РФ Оксана Фадина, председатель Законодательного собрания региона Александр Артёмов, главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, мэр Сергей Шелест, а также представители органов власти, федеральных учреждений и общественных организаций, включая ветеранов.
На совещании были рассмотрены запланированные мероприятия и меры поддержки для ветеранов.
«Два года назад в нашем регионе было принято решение о единовременной выплате в размере 255 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. В этом году мы продолжим эту традицию», — сообщил Виталий Хоценко.
Также обсуждалась организация шествия «Бессмертного полка» и построение войск Омского гарнизона. Принято решение, что в этом году военная техника не будет участвовать в мероприятии, за исключением танка Т-34.
Губернатор отметил, что в построении примут участие парадные расчёты общей численностью более 1 000 человек.
Первым мероприятием 9 мая станет традиционное возложение цветов в парке Победы.