Bloomberg: ядерный арсенал КНДР вскоре превзойдет возможности противоракетной обороны США

Bloomberg со ссылкой на президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна пишет, что Северная Корея производит достаточное количество оружейного материала для создания до 20 единиц ядерного оружия в год. Для сравнения, во время первого президентства Дональда Трамп страна производила на более шесть бомб в год. По другим оценкам, КНДР сейчас может ежегодно производить 12−15 атомных бомб. По этому показателю она опережает Индию, которая с 2024 по 2025 год добавила в свой арсенал всего восемь боеголовок, увеличив их число до 180 единиц.