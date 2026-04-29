Bloomberg: ядерный арсенал КНДР вскоре превзойдет возможности противоракетной обороны США

Ядерный арсенал Северной Кореи приближается к переломному моменту: вскоре он будет способен перегрузить наземную систему противоракетной обороны США, на разработку которой за последние 30 лет были потрачены миллиарды долларов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg утверждает, что благодаря межконтинентальным баллистическим ракетам Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18 и Hwasong-19 и существующим боеголовкам Пхеньян уже может преодолеть наземные средства противоракетной обороны США среднего радиуса действия, которые предназначены для отражения маломасштабной атаки и обошлись США примерно в 65 млрд долларов. А оружие меньшей дальности, запасов которого у Пхеньяна гораздо больше может поразить американские базы на Гуаме, где у США находится один из крупнейших складов боеприпасов в мире.

Bloomberg со ссылкой на президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна пишет, что Северная Корея производит достаточное количество оружейного материала для создания до 20 единиц ядерного оружия в год. Для сравнения, во время первого президентства Дональда Трамп страна производила на более шесть бомб в год. По другим оценкам, КНДР сейчас может ежегодно производить 12−15 атомных бомб. По этому показателю она опережает Индию, которая с 2024 по 2025 год добавила в свой арсенал всего восемь боеголовок, увеличив их число до 180 единиц.

В следующие 10 лет по количеству ядерных боеголовок, если не по сложности, КНДР сможет конкурировать уже с Францией и превзойти ядерные арсеналы Израиля, Пакистана и Великобритании, отмечает издание.

Строительство и модернизация объектов по производству расщепляющих материалов только ускорит этот процесс.

Агентство напоминает, что в 2023 году Северная Корея закрепила в конституции политику наращивания ядерных сил, а глава государства Ким Чен Ын заявил о необходимости противодействия угрозам со стороны США в отношении ядерных амбиций Пхеньяна. За последние несколько лет КНДР активно модернизировала свой арсенал твердотопливными ракетами, которые легче скрывать, быстрее запускать и труднее перехватывать.

Ядерное оружие — это самое большое достижение Ким Чен Ына и династии Ким.

Эллен Ким
директор по академическим вопросам Корейского экономического института Америки

Bloomberg констатирует, что, пока администрация Трампа ведет войну на Ближнем Востоке, чтобы помешать Тегерану обзавестись ядерным оружием, усилия США по сдерживанию ядерной программы КНДР провалились. Превращение Северной Кореи из «государства-изгоя» в полноправного члена ядерного клуба означает, что теперь она может не просто угрожать ядерной войной, а, возможно, и сама способна вести ее.

