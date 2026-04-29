Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

Губернатор Самарской области 29 апреля в Москве провел заседание комиссии Госсовета по промышленности. В мероприятии участвовали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов. Напомним, что Вячеслав Федорищев является председателем комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».
«Вопросы, вынесенные в повестку, имеют прикладной характер и требуют точечной настройки», — отметил он.
На заседании обсудили развитие и ускоренное внедрение беспилотных технологий, регистрацию и учет БПЛА массой свыше 30 килограммов, сертификацию отечественных разработок. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что беспилотные технологии активно внедряют в гражданском секторе, в частности, в сельском хозяйстве. По словам Антона Алиханова, в ряде отраслей нужно донастроить нормативное регулирование.
Отдельно на совещании обсудили химическую отрасль, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. По итогам рассмотрения были учтены предложения и рекомендации, которые потом проработают федеральные министерства. Вячеслав Федорищев назвал проведенную работу результативной и поблагодарил коллег за вовлеченность.