Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

Развитие сферы БПЛА и химии рассмотрели на заседании, которое провел губернатор Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области 29 апреля в Москве провел заседание комиссии Госсовета по промышленности. В мероприятии участвовали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов. Напомним, что Вячеслав Федорищев является председателем комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

«Вопросы, вынесенные в повестку, имеют прикладной характер и требуют точечной настройки», — отметил он.

На заседании обсудили развитие и ускоренное внедрение беспилотных технологий, регистрацию и учет БПЛА массой свыше 30 килограммов, сертификацию отечественных разработок. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что беспилотные технологии активно внедряют в гражданском секторе, в частности, в сельском хозяйстве. По словам Антона Алиханова, в ряде отраслей нужно донастроить нормативное регулирование.

Отдельно на совещании обсудили химическую отрасль, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. По итогам рассмотрения были учтены предложения и рекомендации, которые потом проработают федеральные министерства. Вячеслав Федорищев назвал проведенную работу результативной и поблагодарил коллег за вовлеченность.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше