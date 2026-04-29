Влюблённые пытали знакомого, чтобы украсть деньги

«У меня на карте 160 тысяч», — сказал заплетающимся языком Леонид (все имена изменены. — Ред.) своим новым знакомым Игорю и Наталье. Он и не подозревал, что этими хвастливыми словами только, что подписал себе смертный приговор, а сидящие рядом влюблённые, мило воркующие друг с другом, станут его убийцами.
За преступление, совершённое с особой жестокостью суд на двоих назначил 38 лет лишения свободы (21 год — ему и 17 лет — ей). Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Четыре цифры.
Всё началось банально — с выпивки. В Таганроге Игорь и Наталья, уже изрядно принявшие на грудь, познакомились с Леонидом. Собутыльник в разговоре обмолвился, что на его карте лежит 160 тыс. рублей. Глаза «парочки» загорелись. Не сговариваясь, но понимая друг друга с полуслова, они решили: эти деньги будут их. Нужно только узнать пин-код. А если жертва не захочет говорить… Что ж, есть способы заставить.
Игорь уже был судим за убийство. В 2006 году Таганрогский городской суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбыв положенный срок, мужчина вышел на свободу. Казалось бы, шанс начать жизнь с чистого листа. Но прошло не так много времени и рецидивист вновь совершил особо тяжкое преступление, на этот раз с невообразимой жестокостью.
То, что произошло дальше, сложно описать без содрогания. Первые удары Игорь наносил руками. Бил по голове, корпусу. Леонид пытался защититься, но силы оказались неравными. Затем в ход пошёл кирпич. Самый кошмарный эпизод наступил, когда душегубы взяли 147-миллиметровый гвоздь и левую кисть жертвы к стене. Затем орудиями пытки стали вилка и плоскогубцы. Леонид сломался и прошептал заветные четыре цифры.
И хоть Игорь и Наталья уже получили пин-код, у них сорвало тормоза, они уже не могли остановиться. А потому они схватили кирпич и забили в голову несчастного Леонида гвоздь. Мужчина умер.
После этого парочка стала рыться в доме, забирая всё, что попадалось под руку: телефоны, чайник, сковороду, брюки… Общая сумма добычи составила 8 550 рублей.
Жестокая правда.
В 01:46, ещё не остыв от содеянного, Игорь и Наталья отправились в дополнительное отделение банка, вставили карту жертвы в банкомат, ввели пин-код, который добыли ценой человеческой жизни. На счету окзалось 0 рублей.
Вскоре преступники оказались на скамье подсудимых. Игорь — рецидивист, совершивший новое особо тяжкое преступление менее чем через полтора года после освобождения. Наталья — мать двоих детей, лишённая родительских прав, с чередой административных правонарушений. Оба страдали алкогольной зависимостью. Экспертиза признала их вменяемыми: они осознавали, что творили.
Суд назначил Игорю 21 год лишения свободы, Наталье — 17 лет.