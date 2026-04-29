Влюблённые пытали знакомого, чтобы украсть деньги

Всё началось банально — с выпивки. В Таганроге Игорь и Наталья, уже изрядно принявшие на грудь, познакомились с Леонидом. Собутыльник в разговоре обмолвился, что на его карте лежит 160 тыс. рублей. Глаза «парочки» загорелись. Не сговариваясь, но понимая друг друга с полуслова, они решили: эти деньги будут их. Нужно только узнать пин-код. А если жертва не захочет говорить… Что ж, есть способы заставить.