Прокопович: назначение министром транспорта Нижегородской области Леонида Самухина — удачное кадровое решение

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию дорожного хозяйства и транспорта Станислав Прокопович положительно оценил назначение Леонида Самухина министром транспорта Нижегородской области.
«Назначение министром транспорта Леонида Самухина — человека, который знает эту сферу изнутри, искренне болеет за своё дело и готов работать на благо людей, — на мой взгляд, удачное кадровое решение. Особенно с учетом того, что сейчас мы являемся участниками серьёзных изменений в транспортном обслуживании населения».
Отдельно Прокопович затронул программу комплексной модернизации трамвайной сети. В планах — реконструкция почти 150 километров путей и 15 тяговых подстанций, а также замена почти 200 вагонов подвижного состава.
«Конечно, эта огромная работа, которая ведётся большой командой во главе с правительством региона, затрагивает интересы огромного числа нижегородцев. Уверен, что новый министр транспорта сможет выстроить эту работу с учётом потребностей и участников движения, и всех субъектов транспортно‑дорожного комплекса», — подытожил председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию дорожного хозяйства и транспорта Станислав Прокопович.
