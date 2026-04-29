Хегсет: США потребуют от НАТО нести основную ответственность в поддержке Украины

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Пентагон продолжит требовать от своих союзников по НАТО, чтобы те несли основную ответственность за оборону Европы, в том числе это касается поддержки Киева. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

Источник: AP 2024

«В соответствии с данным подходом министерство продолжит требовать от союзников по НАТО вносить свой вклад в то, чтобы брать основную ответственность за конвенциональную оборону Европы, включая поддержку обороны Украины. Это не одолжение для нас, скорее это необходимо для долгосрочной безопасности Европы», — говорится в тексте вступительного слова, подготовленного к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

