«В соответствии с данным подходом министерство продолжит требовать от союзников по НАТО вносить свой вклад в то, чтобы брать основную ответственность за конвенциональную оборону Европы, включая поддержку обороны Украины. Это не одолжение для нас, скорее это необходимо для долгосрочной безопасности Европы», — говорится в тексте вступительного слова, подготовленного к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
Хегсет: США потребуют от НАТО нести основную ответственность в поддержке Украины
ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Пентагон продолжит требовать от своих союзников по НАТО, чтобы те несли основную ответственность за оборону Европы, в том числе это касается поддержки Киева. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.