Reuters: Тайвань займет первое место в китайской повестке на майской встрече Трампа и Си Цзиньпина

Для 23 миллионов тайваньцев самой важной дипломатической встречей 2026 года может стать та, на которую они не приглашены — саммит председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters утверждает, что Си Цзиньпин ясно дал понять, что на майской встрече двух лидеров в центре повестки будет Тайвань.

Это резко контрастирует с повесткой прошлогодней встречи глав КНР и США в Южной Корее, где Си намеренно оставил этот вопрос за рамками переговоров.

Издание отмечает, что Трамп давно нервирует партнеров своим «трансакционным подходом» к альянсам (трансакционная дипломатия — модель внешней политики, ориентированная на прагматичные отношения и прибыльные сделки, часто в ущерб созданным альянсам и идеологическим ценностям. — Прим. ред.). И Тайбэй будет следить за любыми признаками того, что глава Белого дома может пересмотреть давнюю политику США в отношении Тайваня в обмен на покупку Китаем американских самолетов и сельскохозяйственных товаров, а также ослабление экономического давления.

Что касается Тайваня, логика проста: если США не хотят развязывать крупную войну с Китаем из-за Тайваня, они не должны поддерживать независимость Тайваня.

Ву Синбо
декан Института международных исследований университета Фудань

Даже незначительное изменение формулировок США может повлиять на оценку Пекином решимости Америки продолжать оказывать поддержку острову, считают эксперты. Это встревожило бы Тайбэй и поставило бы новые вопросы об обязательствах Вашингтона по обеспечению безопасности в Азии, отмечает Reuters.

Американский дипломат Рэймонд Грин в преддверии саммита публично заверил, что обязательства США, в том числе в рамках Закона об отношениях с Тайванем, который предусматривает продажу оружия, остаются «непоколебимыми».

Трамп вряд ли станет американским президентом, потерявшим Тайвань. Это не входит в его цели. Это не то наследие, которое он хочет оставить.

Роберт О'Брайен
экс-советник Дональда Трампа

Reuters подчеркивает, что ставки для США высоки, учитывая стратегическое расположение Тайваня. Вашингтон незаметно использует передовые радиолокационные станции острова и посты прослушивания высоко в горах Тайваня для слежки за Китаем. «Неужели США захотят потерять одно из своих лучших мест для сбора разведданных о Китае?» — иронично спросил западный источник в службе безопасности.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
