Reuters: Тайвань займет первое место в китайской повестке на майской встрече Трампа и Си Цзиньпина

Агентство Reuters утверждает, что Си Цзиньпин ясно дал понять, что на майской встрече двух лидеров в центре повестки будет Тайвань.
Издание отмечает, что Трамп давно нервирует партнеров своим «трансакционным подходом» к альянсам (трансакционная дипломатия — модель внешней политики, ориентированная на прагматичные отношения и прибыльные сделки, часто в ущерб созданным альянсам и идеологическим ценностям. — Прим. ред.). И Тайбэй будет следить за любыми признаками того, что глава Белого дома может пересмотреть давнюю политику США в отношении Тайваня в обмен на покупку Китаем американских самолетов и сельскохозяйственных товаров, а также ослабление экономического давления.
Что касается Тайваня, логика проста: если США не хотят развязывать крупную войну с Китаем из-за Тайваня, они не должны поддерживать независимость Тайваня.
Даже незначительное изменение формулировок США может повлиять на оценку Пекином решимости Америки продолжать оказывать поддержку острову, считают эксперты. Это встревожило бы Тайбэй и поставило бы новые вопросы об обязательствах Вашингтона по обеспечению безопасности в Азии, отмечает Reuters.
Американский дипломат Рэймонд Грин в преддверии саммита публично заверил, что обязательства США, в том числе в рамках Закона об отношениях с Тайванем, который предусматривает продажу оружия, остаются «непоколебимыми».
Трамп вряд ли станет американским президентом, потерявшим Тайвань. Это не входит в его цели. Это не то наследие, которое он хочет оставить.
Reuters подчеркивает, что ставки для США высоки, учитывая стратегическое расположение Тайваня. Вашингтон незаметно использует передовые радиолокационные станции острова и посты прослушивания высоко в горах Тайваня для слежки за Китаем. «Неужели США захотят потерять одно из своих лучших мест для сбора разведданных о Китае?» — иронично спросил западный источник в службе безопасности.