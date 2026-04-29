Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил Ван И

ПЕКИН, 29 апр — РИА Новости. Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с австралийской коллегой Пенни Вонг.

Источник: © РИА Новости

«Ван И подробно изложил позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что никому не будет позволено отделить Тайвань от Китая», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров в Пекине.

По его словам, «ключ к поддержанию мира и стабильности на Тайване заключается в решительном противодействии независимости острова».

Вонг в свою очередь подчеркнула, что «Австралия придерживается политики “одного Китая”, не поддерживает независимость Тайваня и надеется на мирное разрешение тайваньского вопроса».

Вонг с 28 по 30 апреля находится в Китае с визитом.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

