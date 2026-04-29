Хегсет: США готовы применять военную силу в Западном полушарии

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы вести военные операции в Западном полушарии, если это будет необходимо для продвижения американских интересов. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

Источник: Reuters

«Мы готовы добросовестно работать с нашими соседями, но они должны вносить свой вклад в защиту общих интересов. Если этого не будет сделано, то военное министерство готово предпринять нацеленные и решительные действия, продвигающие интересы США», — говорится в тексте вступительного слова, подготовленного к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По словам главы Пентагона, «США восстановят свое доминирование в Западном полушарии» после многих лет пренебрежения этим вопросом. При этом в качестве примеров ключевых территорий Западного полушария, к которым США должны иметь беспрепятственный военный и коммерческий доступ, министр назвал Панамский канал, Мексиканский залив и Гренландию.

Хегсет также добавил, что Вашингтон не позволит своим противникам размещать вооруженные силы «или иные угрожающие средства» в Западном полушарии.

