Хегсет: США готовы применять военную силу в Западном полушарии

«Мы готовы добросовестно работать с нашими соседями, но они должны вносить свой вклад в защиту общих интересов. Если этого не будет сделано, то военное министерство готово предпринять нацеленные и решительные действия, продвигающие интересы США», — говорится в тексте вступительного слова, подготовленного к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
По словам главы Пентагона, «США восстановят свое доминирование в Западном полушарии» после многих лет пренебрежения этим вопросом. При этом в качестве примеров ключевых территорий Западного полушария, к которым США должны иметь беспрепятственный военный и коммерческий доступ, министр назвал Панамский канал, Мексиканский залив и Гренландию.
Хегсет также добавил, что Вашингтон не позволит своим противникам размещать вооруженные силы «или иные угрожающие средства» в Западном полушарии.