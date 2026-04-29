Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Молдавии хотят денонсировать еще один договор с СНГ

КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии намерен рассмотреть денонсацию соглашения со странами СНГ, связанного с распределением вагонного и контейнерного парка бывшего минтранса СССР, следует из повестки ближайшего заседания парламента.

Источник: © РИА Новости

Молдавия в рамках СНГ заключила 283 соглашения, на сегодняшний день денонсированы 76 из них, еще 60 находятся в процессе денонсации. Проект денонсации в первом чтении еще одного соглашения включен в повестку дня заседания парламента, которое состоится в четверг, 30 апреля.

Договор о разделе парков грузовых вагонов и контейнеров бывшего министерства связи СССР и их будущем совместном использовании был заключен в Минске 22 января 1993 года.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона.
