«Черный ящик»: эксперт рассказал о том, что происходит в Иране

Усиление КСИР шло долгие годы. За период 2000-х и 2010-х годов Али Хаменеи стал в значительной степени опираться на эту организацию, рассказывает Баскаков.
Санкционное давление еще сильнее способствовало этому, обеспечив КСИР сильные позиции в экономической системе Ирана. В результате уже тогда произошло достаточно сильное сращивание силовых, политических и экономических структур в стране.
С 2018—2019 годов после развала «ядерной сделки» начался новый этап общего укрепления консервативных сил, тесно аффилированных с силовыми структурами. Баскаков отмечает, что на фоне 12-дневной войны и текущей военной кампании эти процессы усилились.
Агентство Reuters сообщало, что сегодня власть в Иране фактически находится в руках КСИР. Авторы публикации также отметили возросшую роль Высшего совета нацбезопасности и аппарата верховного лидера в принятии важных политических решений.
Если бы вся власть была в руках лишь одного института или группы влияния, то не было бы описываемых пакистанской стороной задержек в ответах иранцев в ходе переговоров, о чем сообщается в статье Reuters.
По мнению Баскакова, даже такие сообщения скорее указывают на вероятное наличие нескольких центров выработки решений, пусть и при ключевой роли КСИР. Утверждает основные решения, скорее всего, Моджтаба Хаменеи. Хотя общественность все еще не знает, в каком состоянии он находится. По сообщениям, группа медиков работает над оказанием ему помощи, и доступ к нему сильно ограничен. При этом, исходя из этих сообщений, он остается в здравом уме.
К тому же, стоит учитывать, что КСИР — это крайне крупная организация, обращает внимание эксперт. Там тоже есть люди с достаточно разными позициями, с непохожими целями, с разными связями в других институтах власти. Баскаков напоминает также, что нынешний верховный лидер Ирана изначально имел тесные связи с КСИР, поэтому опора на высшие эшелоны ведомства может быть его осознанным выбором.
Иными словами, наблюдающаяся ситуация может быть следствием и влияния обстоятельств военного времени, и принятого выбора. В любом случае влияние КСИР возросло, особенно в вопросах принятия военных решений.
Во многом это произошло, потому что именно силовой ответ в глазах элиты продемонстрировал успешность в политике, а не мягкий подход. С другой стороны, другие государственные институты продолжают свою деятельность, и далее играя свою роль в иранской политике. Политическая арена Ирана — это все так же очень сложное и многоуровневое поле, в стране активны различные группы влияния, чьи интересы зачастую тесно переплетены, констатирует Баскаков.