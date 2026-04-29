Депутаты Волгограда предлагают изменить федеральный закон об охоте

На комитете Волгоградской областной думы по экологии депутаты поддержали инициативу, направленную на повышение достоверности государственного учета численности охотничьих ресурсов. Предложение планируют рассмотреть на конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в мае.

Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». В частности, юридических лиц и ИП, заключивших охотхозяйственные соглашения, предлагают обязать согласовывать с уполномоченными региональными органами размещение учетных маршрутов и схем исследуемых территорий. Сейчас регионы имеют право участвовать в мониторинге, но фактически отстранены от подготовки мероприятий, что влияет на объективность данных. При этом на основе полученных сведений затем утверждают лимиты и квоты добычи животных.

Председатель думского комитета Ирина Соловьева назвала инициативу важным шагом к усилению госконтроля за природопользованием.

— Согласно федеральному законодательству, животный мир находится в собственности государства, и поддержание его популяции является зоной ответственности субъектов Российской Федерации. Однако в реальности мы сталкиваемся с дисбалансом — регионы, обязанные вести мониторинг, отстранены от процесса планирования учетных работ. Это препятствует получению непредвзятой картины при оценке поголовья. Введение механизма согласования учетной схемы с исполнительными органами региона выведет статистику по видам охотничьих животных на качественно новый уровень, исключит почву для манипуляций и позволит формировать квоты добычи, опираясь исключительно на объективные и достоверные данные. В конечном счете, это послужит интересам общества и еще более укрепит государственный подход к сбережению ресурсов, разумному развитию уникального природного потенциала наших территорий, — подчеркнула Соловьева.

Она также отметила, что общественники и специалисты облкомприроды могут участвовать в подсчете диких животных благодаря изменениям в законодательстве. По словам парламентария, природоохранная деятельность остается приоритетом губернатора Андрея Бочарова и всего региона.