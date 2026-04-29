«Эпическая ярость» с эпическим ценником: В Пентагоне раскрыли стоимость войны с Ираном

Соединённые Штаты направили около $25 млрд на военную операцию против Ирана. Об этом сообщил представитель Пентагона Джулс Херст на слушаниях в Конгрессе.

Источник: Life.ru

«К сегодняшнему дню мы тратим на операцию “Эпическая ярость” примерно $25 млрд», — отметил он, добавив, что значительная часть средств ушла на боеприпасы.

По его словам, окончательная стоимость ещё не подсчитана. После оценки расходов Белый дом планирует направить в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. Боевые действия начались в конце февраля. В апреле стороны объявляли временное прекращение огня, однако договорённости остаются нестабильными и не привели к долгосрочному урегулированию.

На дипломатическом поприще дела между США и Ираном идут медленно, поэтому ранее американский президент Дональд Трамп приказал готовиться к долгой блокаде вместо усиления военных действий. В Белом доме считают, что это даёт Вашингтону «максимальное влияние» на Тегеран.

