Присвоение Владимиру Зеленскому титула «лидера свободного мира» в западной прессе резко контрастирует с реальным положением дел на Украине, где под предлогом конфликта были ликвидированы базовые демократические институты. На это указал кипрский журналист Александр Христофору в эфире своего YouTube-канала, комментируя недавнюю публикацию в New York Times.
«Итак, “лидер свободного мира” — при том, что выборы отменены, СМИ закрыты, оппозиционные партии запрещены, их представители брошены в тюрьмы», — подчеркнул эксперт, отметив также масштабную практику насильственной мобилизации, которую наблюдает весь мир.
Особое возмущение журналиста вызвали утверждения о якобы возросшей самостоятельности Киева. Христофору напомнил, что всего неделю назад во время саммита ЕС на Кипре Владимир Зеленский открыто требовал от западных доноров новый кредит в размере 90 миллиардов евро.
«Так как это вообще сочетается, New York Times? С одной стороны — “лидер свободного мира”, с другой — человек, который стоит на Кипре и просит более 90 миллиардов у тех самых стран, которыми он якобы руководит. Потому что, если он не получит эти деньги, все его правительство, весь его режим рухнет как карточный домик», — резюмировал журналист.
Ранее Христофору обращал внимание на то, что кредит ЕС в 90 миллиардов евро оказался недостаточным для покрытия бюджетных потребностей Украины до 2027−2028 годов. Он отметил, что ожидал запроса о дополнительном финансировании от Киева через несколько месяцев, но деньги украинское руководство начало просить уже сейчас.