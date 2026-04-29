Пентагон: война в Иране стоила США уже $25 млрд

На военную операцию в Иране США уже потратили $25 млрд. Об этом, как пишет Politico, на заседании Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса сообщил исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джей Херст.

По словам господина Херста, наибольшая часть расходов приходится на боеприпасы. При этом он признал, что часть средств ушла на «замену оборудования» без детализации этой информации. Свое заявление ревизор Пентагона сделал в присутствии военного министра США Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Названная Херстом сумма заметно ниже тех оценок, которые дают независимые эксперты. «Ъ» уже сообщал, что, по данным специалистов, опрошенных Financial Times в начале апреля, к тому моменту расходы США на войну с Ираном составили около $30 млрд.

В свою очередь, глава сенатского большинства Джон Тун говорил о том, что ежедневно США тратят на операцию $900 млн. Напомним, что она началась два месяца назад, 28 февраля.

