Коррупционный пожар в Киеве: от Умерова требуют уйти в отставку

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины выступил с жестким требованием отстранить от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Поводом стали опубликованные изданием «Украинская правда» материалы, свидетельствующие о прямом участии высокопоставленного чиновника в лоббировании интересов компании FirePoint, производящей ударные дроны.
«Немедленно отстранить Рустема Умерова от должности Секретаря СНБО… инициировать процесс частичной национализации компании Fire Point у украинских резидентов, что позволит, при выполнении некоторых условий, продолжить бесперебойную поставку продукции на фронт», — заявили представители совета на своей странице в Facebook.
Подозрения в коррупции усилились после того, как стало известно о связях компании с бизнесменом Тимуром Миндичем, который ранее попал под антикоррупционное расследование. В совете подчеркнули: если подтвердится, что Миндич является бенефициаром фирмы, FirePoint рискует полностью лишиться права на поставку беспилотников для нужд ВСУ.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет официальное следствие, в рамках которого секретарь СНБО проходил допросы. Попытку Владимира Зеленского назначить Умерова главой переговорной группы по мирному урегулированию многие эксперты и политики расценили как стремление вывести фигуранта громких коррупционных дел из-под удара правоохранительных органов. Тем временем кадровые чистки охватили и другие ведомства: ряд министров, связанных с расследуемыми делами, уже были отправлены в отставку решением Верховной рады.
