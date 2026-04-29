Axios утверждают, что США планируют «короткую и мощную» волну ударов по Ирану

Американские власти, как утверждает Axios, подготовили план атаки по Ирану, который будет представлять собой «короткую и мощную» волну ударов по стране.

Как утверждают авторы публикации, США рассматривают возможность преодолеть таким способом тупик в переговорах.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.

Читайте материал «Спикер Меджлиса: Трамп пытается использовать разногласия, чтобы разрушить Иран».

