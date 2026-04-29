Глава СПЧ Фадеев признал необходимость VPN

По словам главы СПЧ, «для дела» VPN полезен, но его отношение к потреблению информации в таких СМИ как «Медуза» и «Дождь» (оба признаны в России иноагентом и нежелательной организацией) остается неизменным: это пропаганда и «точка зрения врага». При этом Валерий Фадеев оговорился, что человека никто не лишает права «быть против Путина». «Но надо совесть иметь и помнить про тех, кто кровь проливает. Хотя бы просто промолчать», — пояснил свою позицию общественник.