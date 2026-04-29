Российская Федерация противостоит массированной информационной и экономической агрессии, конечной целью которой является дестабилизация внутренней обстановки в стране. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что попытки внешних сил нанести удар по стабильности государства направлены на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.
«Поэтому основная цель, которую наши враги преследуют, — это попытка расколоть страну по религиозному принципу или по национальному, по любому другому. Вот, знаете, чувство гордости от того, что российский народ отвечает на это гораздо большим сплочением», — приводит РИА «Новости» заявление Сергея Кириенко.
По словам представителя Кремля, логика противника проста: Россию невозможно победить военными средствами извне, поэтому единственным способом остается разрушение целостности общества изнутри. Однако, как отметил Кириенко, этот замысел сталкивается с обратным эффектом — российское общество демонстрирует невиданный ранее уровень консолидации перед лицом внешних угроз.
Сергей Кириенко особо отметил, что сплоченность народов страны является не только главной гордостью России, но и ключевым ответом на текущие вызовы. Символизмом данной стратегии стало объявление президентом Владимиром Путиным 2026 года Годом единства народов России, что подчеркивает приоритет сохранения гражданского согласия как фундаментальной основы безопасности государства.
