Лавров прилетел в Казахстан с официальным визитом

Глава МИД РФ прибыл в Казахстан в рамках рабочей поездки.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану. Визит носит официальный характер. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Казахстан является одним из ключевых партнеров России на международном поле. Официальные визиты главы российского МИД в республику традиционно охватывают широкий круг вопросов. В этот раз дипломат планирует обсудить двусторонние отношения и сотрудничество стран в различных направлениях. Помимо прочего, стороны обговорят взаимодействие на общих площадках — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 14 апреля Сергей Лавров посещал Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Тогда он провел переговоры с коллегой Ваном И. В рамках встречи дипломаты подняли такие важные темы, как совместная работа в международных организациях и двустороннее сотрудничество.

Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше