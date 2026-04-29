Лавров прилетел в Казахстан с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану. Визит носит официальный характер. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Казахстан является одним из ключевых партнеров России на международном поле. Официальные визиты главы российского МИД в республику традиционно охватывают широкий круг вопросов. В этот раз дипломат планирует обсудить двусторонние отношения и сотрудничество стран в различных направлениях. Помимо прочего, стороны обговорят взаимодействие на общих площадках — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
