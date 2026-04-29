Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин по телефону проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне», — рассказал представитель Кремля.

Лидеры согласились, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленским пытается затянуть конфликт, добавил Ушаков.

«(Путин. — прим. ред.) прямо сказал, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», — отметил помощник президента.

Глава государства также рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции ВСУ.

Другие детали беседы

Она состоялась по инициативе Москвы и продолжалась более полутора часов. Российский президент решительно осудил попытку покушения на Трампа и выразил ему поддержку. Путин назвал решение американского лидера продлить режим прекращения огня в отношении Ирана правильным. Он предложил варианты урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана. Москва считает опасным вариант наземной операции США против исламской республики. Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США. Трамп верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка. Путин передал Меланье Трамп поздравления с днем рождения. Лидеры тепло простились по окончании телефонного разговора.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше