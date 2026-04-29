Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

Она состоялась по инициативе Москвы и продолжалась более полутора часов. Российский президент решительно осудил попытку покушения на Трампа и выразил ему поддержку. Путин назвал решение американского лидера продлить режим прекращения огня в отношении Ирана правильным. Он предложил варианты урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана. Москва считает опасным вариант наземной операции США против исламской республики. Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США. Трамп верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка. Путин передал Меланье Трамп поздравления с днем рождения. Лидеры тепло простились по окончании телефонного разговора.