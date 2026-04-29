Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который продлился 1,5 часа. В ходе беседы российский лидер выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением и решительно осудил произошедшее преступление. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который продлился 1,5 часа. В ходе беседы российский лидер выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением и решительно осудил произошедшее преступление. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Также глава государства отметил, что предполагает крайне пагубные последствия в случае, если военнослужащие США и Израиля вновь перейдут к боевым действиям на Ближнем Востоке.

— Отдельное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки, — добавил Ушаков в беседе с ТАСС.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп поручил своей администрации готовиться к длительной блокаде Ирана, поскольку возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом. Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли отметила, что именно блокада обеспечивает Вашингтону «максимальное влияние» на власти Ирана.

26 апреля ночью вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт в отеле Washington Hilton, где находился Дональд Трамп, члены его администрации и журналисты, но его остановила секретная служба. По словам президента, хоть преступник, у которого с собой было несколько видов оружия, и был обезврежен, в зале все же прозвучали выстрелы.

