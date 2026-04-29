Ушаков: Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который продлился 1,5 часа. В ходе беседы российский лидер выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением и решительно осудил произошедшее преступление. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Отдельное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки, — добавил Ушаков в беседе с ТАСС.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп поручил своей администрации готовиться к длительной блокаде Ирана, поскольку возобновление бомбардировок, по его мнению, является более рискованным вариантом. Заместитель пресс-секретаря США Анна Келли отметила, что именно блокада обеспечивает Вашингтону «максимальное влияние» на власти Ирана.
26 апреля ночью вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт в отеле Washington Hilton, где находился Дональд Трамп, члены его администрации и журналисты, но его остановила секретная служба. По словам президента, хоть преступник, у которого с собой было несколько видов оружия, и был обезврежен, в зале все же прозвучали выстрелы.