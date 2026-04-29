Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора сказал своему коллеге из США Дональду Трампу о том, что готов объявить перемирие в зоне специальной военной операции на Украине в период Дня Победы. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков.
Он уточнил, что Трамп поддержал это предложение. По словам дипломата, Путин также рассказал президенту США об актуальном положении дел на передовой, отдельно подчеркнув успехи российской армии.
— Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. Россия предпочла бы сделать это путем переговоров, — передает слова Ушакова РИА Новости.
Россия и Украина ранее договаривались о временном прекращении огня на Пасху. Перемирие официально действовало с 16:00 11 апреля до полуночи 13 апреля.
Позже Министерство обороны России обвинило Украину в многочисленных нарушениях этого положения. Сами российские военные «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».