Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о прошедшем телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, Путин сказал Трампу, что готов объявить перемирие ко Дню Победы.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели продолжительные телефонные переговоры, которые длились более полутора часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы стороны обсудили широкий спектр международных проблем, включая ситуацию в Иране, обстановку на Украине и перспективы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает РИА «Новости».
Владимир Путин решительно осудил недавнюю попытку покушения на Дональда Трампа, выразив американскому президенту полную поддержку. Говоря о ближневосточном кризисе, российский лидер поддержал решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, назвав крайне опасным сценарий проведения Вашингтоном полноценной наземной операции в регионе.
Особое внимание лидеры уделили ситуации на Украине. «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — заявил Юрий Ушаков. При этом российский президент подчеркнул, что для достижения мира Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на ранее выдвинутые Москвой предложения.
Лидеры стран выразили схожие оценки действий украинского руководства, отметив стремление Владимира Зеленского к затягиванию боевых действий. В ходе обсуждения гуманитарных аспектов Путин привел статистику передачи тел погибших: с начала 2025 года Россия передала украинской стороне более 20 тысяч тел, тогда как обратно получила немногим более 500.
Владимир Путин также передал поздравления супруге президента США Меланье Трамп с прошедшим днем рождения, особо отметив ее роль в содействии воссоединению российских и украинских детей с их семьями. Завершая разговор, главы государств обсудили потенциал крупных экономических и энергетических проектов и простились тепло.
