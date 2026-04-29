Путин провел телефонный разговор с Трампом, он длился 1,5 часа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели продолжительную беседу по телефону. Разговор двух политиков занял более полутора часов. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
В ходе обсуждения Владимир Путин узнал о произошедшем с Трампом происшествии. Российский лидер передал своему собеседнику слова поддержки в связи с недавним покушением. Путин решительно осудил это преступление.
Также стороны затронули вопросы международной повестки. Владимир Путин считает верным решение Дональда Трампа продлить существующий режим прекращения огня вокруг Ирана.
Стоит напомнить, что сам Дональд Трамп ранее заявлял о приверженности диалогу в международных делах. Американский политик так прокомментировал свои контакты с лидером России. Он сообщил, что верит в силу разговора и придерживается мнения, что общаться нужно со всеми, и ему это нравится.
Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.