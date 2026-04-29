Лавров прибыл в Казахстан с официальным визитом

Руководитель МИД России Сергей Лавров прибыл Казахстан.
Как предполагается, в Астане Лавров встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также со своим казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что основное внимание в ходе встреч планируется уделить укреплению российско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Лавров посещал Казахстан в апреле 2025 года в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
