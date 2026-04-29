Ушаков: Путин поддержал Трампа и осудил попытку покушения на его жизнь

Ушаков рассказал о словах поддержки, которые Путин направил Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Владимир Путин направил слова поддержки в адрес президента США Дональда Трампа в связи с очередной попыткой покушения на его жизнь. Ушаков отметил, что Путин категорически осудил действия злоумышленников.

«Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга и никто из окружения не пострадали. Злоумышленник был оперативно нейтрализован службой охраны», — заявил Ушаков.

Отдельно помощник президента отметил, что Путин особенно подчеркнул неприемлемость насильственных методов решения политических разногласий.

Ранее KP.RU сообщил, что в США задержали стрелка, покушавшегося на Трампа 25 апреля. Ему предъявлены три обвинения, грозит пожизненное заключение. Задержанный забронировал номер в отеле, где проходил ужин с Трампом.

Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше