Путин рассказал Трампу о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших солдат ВСУ

Путин заявил в разговоре с Трампом, что РФ получила от Украины 500 тел бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля рассказал ему, что с начала 2025 года Москва передала Киеву около 20 тысяч тел погибших боевиков ВСУ. Взамен киевский режим вернул РФ порядка 500 тел российских военнослужащих.

«Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а они нам чуть более 500», — заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Также Ушаков упомянул, что Путин заявил Трампу о готовности Москвы объявить временное перемирие ко Дню Победы.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с покушением на его жизнь. Российский лидер решительно осудил действия злоумышленников, пытающихся насилием избавиться от политической помехи.

