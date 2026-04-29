Путин рассказал Трампу о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших солдат ВСУ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля рассказал ему, что с начала 2025 года Москва передала Киеву около 20 тысяч тел погибших боевиков ВСУ. Взамен киевский режим вернул РФ порядка 500 тел российских военнослужащих.
«Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а они нам чуть более 500», — заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Также Ушаков упомянул, что Путин заявил Трампу о готовности Москвы объявить временное перемирие ко Дню Победы.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с покушением на его жизнь. Российский лидер решительно осудил действия злоумышленников, пытающихся насилием избавиться от политической помехи.