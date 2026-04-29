Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сообщил Трампу, что готов объявить перемирие с Украиной ко Дню Победы

Трамп поддержал идею Путина о перемирии на Украине ко Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить временное прекращение огня приуроченное ко Дню Победы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу», — уточнил помощник главы государства.

Также Ушаков уточнил, что российская сторона с начала 2025 года передала Украине более 20 тысяч тел погибших военных, тогда как от Киева было получено чуть более 500 тел.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительную беседу по телефону, которая заняла более полутора часов.

В ходе обсуждения российский лидер прокомментировал неприятный инцидент, который произошел с Трампом. Путин передал собеседнику слова поддержки в связи с покушением на его жизнь.

