Путин выразил поддержку Трампу после попытки покушения

«Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга и никто из окружения не пострадали», — сказал представитель Кремля.
По словам Ушакова, ни сам Трамп, ни его близкие не пострадали, а нападавший был оперативно нейтрализован охраной. Российский лидер осудил произошедшее, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия.
Как сообщалось ранее, 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, произошла стрельба. По данным СМИ, огонь открыл 31-летний житель Калифорнии, вооружённый несколькими видами оружия. Его целью, как утверждается, были представители администрации.
