В Уфу приехали министры просвещения России и Кыргызстана

Напомним, монумент был открыт 8 октября 2008 года в честь 175-летия со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы — выдающегося башкирского поэта, мыслителя и просветителя XIX века. Центральными темами его творчества были борьба простого народа с притеснениями со стороны властей и богачей, а также необходимость доступного образования для всех.
Скульптурная композиция выполнена из бронзы. Она изображает момент, когда Акмулла после долгого пути приходит в селение, видит родник и направляется к нему, чтобы отдохнуть и утолить жажду. В это время к нему подходят мальчик и девочка. Поэт достаёт книгу и начинает рассказ, а дети внимательно слушают его. Статуя Акмуллы находится на одном уровне со зрителями, что символизирует его открытость и близость к народу. Авторы проекта — архитектор Дамир Магафуров и скульптор Владимир Дворник.
После церемонии возложения Сергей Кравцов, Радий Хабиров и Догдуркул Кендирбаева ознакомились с технопарком БГПУ им. М. Акмуллы и проектами университета. Об этом в наших следующих информационных сообщениях.