В Уфу приехали министры просвещения России и Кыргызстана

Скульптурная композиция выполнена из бронзы. Она изображает момент, когда Акмулла после долгого пути приходит в селение, видит родник и направляется к нему, чтобы отдохнуть и утолить жажду. В это время к нему подходят мальчик и девочка. Поэт достаёт книгу и начинает рассказ, а дети внимательно слушают его. Статуя Акмуллы находится на одном уровне со зрителями, что символизирует его открытость и близость к народу. Авторы проекта — архитектор Дамир Магафуров и скульптор Владимир Дворник.