Путин рассказал Трампу о передаче Украине более 20 тысяч тел погибших

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а Украина российской стороне — чуть более 500, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

Как отметил Ушаков, Путин по просьбе Трампа рассказал ему о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения, где российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника.

«Было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а они нам — чуть более 500», — сказал Ушаков журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше