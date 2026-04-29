Путин предупредил Трампа о пагубных последствиях новых ударов по Ирану

Возобновление военной операции США и Израиля против Ирана приведет к пагубным последствиям для всего мира.

Источник: РБК

Возобновление военной операции США и Израиля против Ирана приведет к пагубным последствиям для всего мира. Об этом, как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин сказал своему американскому коллеге Дональду Трампу во время разговора.

«Президент России обратил внимание на неизбежные крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль снова перейдут к силовым акциям», — сказал Ушаков.

«И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант наземной операции на территории Ирана», — добавил Ушаков.

Материал дополняется.

