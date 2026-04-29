Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп обсудили совместные проекты в экономике и энергетике

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы сотрудничества в экономике и энергетике. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причём целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государства», — рассказали в Кремле.

По словам Ушакова, стороны затронули тему развития двусторонних отношений и возможных совместных инициатив. Также обсуждается ряд масштабных проектов, которые уже находятся на стадии проработки между представителями двух стран.

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В ходе диалога американский лидер заявил о возможной близости договорённостей по урегулированию конфликта на Украине.

