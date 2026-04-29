Путин заявил Трампу о неприемлемости наземной операции в Иране

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом дал понять, что наземная операция в Иране — это очень плохая и опасная идея. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, российский лидер отметил, что если США и Израиль снова применят силу, особенно в виде наземного вторжения, это приведет к очень серьезным проблемам для всех — и для Ирана с его соседями, и для всего мира.