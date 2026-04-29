Путин высказал Трампу слова поддержки после покушения

Президент России Владимир Путин в начале телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом высказал слова поддержки в связи с попыткой покушение на президента США.

Источник: РБК

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга, и никто из окружения не пострадали. А злоумышленник был оперативно нейтрализован службой охраны», — сказал Ушаков журналистам.

Материал дополняется.

