Трамп поддержал предложение Путина о перемирии в День Победы

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова, сказанные по итогам разговара российского и американского президентов.