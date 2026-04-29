Трамп поддержал предложение Путина о перемирии в День Победы

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку предложению Владимира Путина о введении режима прекращения огня на период празднования Дня Победы.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку предложению Владимира Путина о введении режима прекращения огня на период празднования Дня Победы. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в ходе полуторачасового телефонного разговора лидеры пришли к согласию относительно важности этого исторического момента.

«Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне», — проинформировал журналистов Юрий Ушаков.

Помимо обсуждения перемирия, главы государств уделили значительное внимание фигуре Владимира Зеленского. Согласно позиции обеих сторон, действия киевского режима носят деструктивный характер, направленный на эскалацию и затягивание боевых действий. Как подчеркнул Ушаков, Путин и Трамп сошлись во мнении, что украинское руководство находится под влиянием европейских игроков, которые поощряют отказ Киева от конструктивного диалога.

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова, сказанные по итогам разговара российского и американского президентов.

Читайте материал: «Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы».

