Путин назвал Трампу число переданных Украине погибших с 2025 года

Россия с начала 2025 года передала Украине более 20 тыс. тел погибших, получила — чуть более 500. Об этом российский президент сказал в ходе разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.