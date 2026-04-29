Путин назвал Трампу число переданных Украине погибших с 2025 года

Россия с начала 2025 года передала Украине более 20 тыс. тел погибших, получила — чуть более 500. Об этом российский президент сказал в ходе разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Было упомянуто и то, что Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а они — чуть более 500», — цитирует Ушакова корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.
