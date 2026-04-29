Ушаков: Путин передал Мелании Трамп поздравления с прошедшим днем рождения

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин передал поздравления с прошедшим днем рождения первой леди США Мелании Трамп. Также политик отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад, усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями, — рассказал чиновник в беседе с ТАСС.

30 октября 2025 года посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что после обращения Мелании Трамп к Владимиру Путину несколько семей оперативно воссоединились, что зафиксировали сотрудники Международного Комитета Красного Креста. Также первая леди США выразила благодарность за готовность Кремля предоставить детальную и объективную информацию.

4 декабря того же года Мелания Трамп сообщила, что шесть мальчиков и одна девочка вернулись к своим семьям на Украину. Также она обратила внимание на непоколебимую приверженность сторон конфликта обеспечению безопасного возвращения украинских детей к их родным.

