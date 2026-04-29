Ушаков: Путин высказал Трампу, подвергшемуся попытке покушения, слова поддержки

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом высказал ему слова поддержки в связи с попыткой покушения, которой подвергся президент США.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин в ходе телефонного разговора первым делом обратился к Трампу со словами поддержки.

Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.

Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.

Читайте материал «СМИ рассказали, повлияет ли попытка покушения на дальнейшие планы Трампа».

