Ушаков: Путин высказал Трампу, подвергшемуся попытке покушения, слова поддержки

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом высказал ему слова поддержки в связи с попыткой покушения, которой подвергся президент США.
Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин в ходе телефонного разговора первым делом обратился к Трампу со словами поддержки.
Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.
Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.
