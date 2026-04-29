Purdue Pharma заплатит еще $5,5 млрд за «опиоидную эпидемию» в США и закроется

Скандал, связанный с «опиоидной эпидемией», начался в 2018 году. Из-за слабого контроля властей за распространением опиоидных анальгетиков и недостаточных предупреждений от самих фармацевтов в США с конца 1990-х годов резко выросло потребление таких препаратов. Purdue Pharma, созданная в 1950-е годы братьями Саклер и производившая препарат OxyContin, стала одним из лидеров отрасли. В 2019 году, после того как власти многих штатов предъявили претензии компании, она подала заявление о банкротстве.