Путин во время разговора с Трампом поздравил его жену с прошедшим днём рождения

«Мелание Трамп были переданы поздравления и отмечен её вклад, усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», — сказал Ушаков.
Супруга американского президента отметила день рождения 26 апреля. Ей исполнилось 56 лет.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В начале беседы Путин выразил соболезнования и решительно осудил покушение на американского президента, отметив, что инцидент произошёл накануне дня рождения Мелании Трамп.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.