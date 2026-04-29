Путин во время разговора с Трампом поздравил его жену с прошедшим днём рождения

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом передал поздравления его супруге Мелание с прошедшим днём рождения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Мелание Трамп были переданы поздравления и отмечен её вклад, усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», — сказал Ушаков.

Супруга американского президента отметила день рождения 26 апреля. Ей исполнилось 56 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В начале беседы Путин выразил соболезнования и решительно осудил покушение на американского президента, отметив, что инцидент произошёл накануне дня рождения Мелании Трамп.

