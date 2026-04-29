Лавров прибыл в Казахстан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану. Об этом сообщил ТАСС.
Ожидается, что Сергея Лаврова примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, после чего российский министр проведет переговоры с главой МИД республики Ермеком Кошербаевым, сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Основное внимание на встречах, говорила Мария Захарова, стороны уделят вопросам укрепления партнерства. В частности, предполагается рассмотреть вопросы укрепления связей в политической и торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.