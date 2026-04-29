Путин заявил Трампу о готовности РФ достичь целей СВО через переговоры

«Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса», — сказал Ушаков.
Эта позиция была озвучена в ходе телефонного разговора лидеров России и США.
По мнению Дональда Трампа, договорённости по урегулированию конфликта на Украине уже близки. Эту тему лидеры РФ и Соединённых Штатов подняли в ходе телефонного разговора. Президенты разговаривали полтора часа.
