Путин заявил Трампу о готовности РФ достичь целей СВО через переговоры

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, но предпочтительным остаётся путь переговоров. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса», — сказал Ушаков.

Эта позиция была озвучена в ходе телефонного разговора лидеров России и США.

По мнению Дональда Трампа, договорённости по урегулированию конфликта на Украине уже близки. Эту тему лидеры РФ и Соединённых Штатов подняли в ходе телефонного разговора. Президенты разговаривали полтора часа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше