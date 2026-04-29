В Кремле рассказали, кто был инициатором разговора Путина с Трампом

Инициатором телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом выступила именно российская сторона. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«Это была инициатива российской стороны, российского президента», — уточнил политик.
Напомним, что разговор двух лидеров получился продолжительным и занял более полутора часов. Политики обсудили целый ряд актуальных вопросов международной повестки.
В ходе беседы Владимир Путин прокомментировал неприятное происшествие, которое случилось с Дональдом Трампом. Российский лидер передал своему коллеге слова поддержки в связи с недавним покушением на его жизнь.
Кроме того, стороны затронули тему Ирана. Владимир Путин положительно оценил решение Дональда Трампа продлить существующий режим прекращения огня вокруг этой страны.
Особое внимание было уделено вопросам урегулирования конфликтов. Путин заявил американскому коллеге о готовности России объявить временное прекращение огня. Эта мера может быть приурочена ко Дню Победы.