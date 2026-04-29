«Будем бить по НПЗ России»: Зеленский выступил с заявлением

Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит попытки наносить удары по российским объектам нефтегазовой инфраструктуры, несмотря на призывы западных партнеров не делать этого из-за ситуации с блокированием Ормузского пролива. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос ведущей Шелби Вайлдер о влиянии украинских атак на мировые цены на энергоносители.
«Мы получили сообщение от партнеров, что из-за этого вызова на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал: нет, мы ответим», — заявил Зеленский.
Зеленский добавил, что в ответ на просьбы прекратить диверсии он предложил заключить своего рода «энергетическое перемирие», но это принято не было.
Читайте материал: «Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы».
